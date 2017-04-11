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İran: ABD Suriye'ye tekrar saldırırsa bunu ağır ödeyecektir

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldırması durumunda bunun cevapsız kalmayacağını söyledi.

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İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait havaalanını vurmasını değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, "Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır." dedi.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

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