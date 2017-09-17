İran'dan Barzani'ye tehdit: Sınır kapılarını kapatır, anlaşmaları feshederiz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum hazırlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜM ANLAŞMALAR İPTAL EDİLECEK

Referandumun yapılması ve Barzani yönetiminin bağımsızlık kazanması durumunda anlaşmaların gözden geçirileceğini ifade eden Şemhani, Erbil ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edileceğini söyledi.

SINIR KAPILARI DA KAPANACAK

İranlı üst düzey yetkili, "Kürt yönetimi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.

25 EYLÜL'DE REFERANDUM VAR

Mesut Barzani, referandumdan vazgeçmediklerini, 25 Eylül'de referandumun yapılacağını açıklamıştı.