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İran'dan Barzani'ye tehdit: Sınır kapılarını kapatır, anlaşmaları feshederiz

IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceği bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklamada yapan İran, olası bir bağımsızlık ilanında tüm iş anlaşmalarını feshedeceğini ve sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum hazırlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
TÜM ANLAŞMALAR İPTAL EDİLECEK
 
Referandumun yapılması ve Barzani yönetiminin bağımsızlık kazanması durumunda anlaşmaların gözden geçirileceğini ifade eden Şemhani, Erbil ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edileceğini söyledi.
 
SINIR KAPILARI DA KAPANACAK
 
İranlı üst düzey yetkili, "Kürt yönetimi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.
 
25 EYLÜL'DE REFERANDUM VAR
 
Mesut Barzani, referandumdan vazgeçmediklerini, 25 Eylül'de referandumun yapılacağını açıklamıştı.

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