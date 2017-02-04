İranlı komutan ABD'yi tehdit etti

Bugün hava tatbikatıın ardından konuşan İran Hava Savunma Bakanı Emir Ali, Amerikalıların İran'ın füze denemesine karşı çıkmasına ve ülkelerine tehditler savurmasına binaen, "Bizim füze denemelerimiz ve nükleer çalışmalarımız İslam Devleti'nin ve İran halkının kalkınması içindir" açıklamasında bulundu.

İran hava savunma sistemlerinin, ülke halkının emniyetini koruyacağını söyleyen Emir Ali, "Amerikalılar aptalca bir hareket yaparsa başlarına füzelerimizi yağdırırız" dedi.

Emir Ali bugün yapılan hava tatbikatıyla beraber İran Hava Savunma sistemlerinin hazırlık aşamasını bitirdiğini ve istenilen seviyeye ulaştığını belirtti.