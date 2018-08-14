İşgalci İsrail rotasını Türkiye'nin alacağı F-35'lere çevirdi
Filistinlilere ve özellikle Gazze'ye karşı katliamını sürdüren İsrail hükümeti, ABD'nin yaptırımını fırsat bilip rotasını Türkiye'nin alacağı F-35 savaş uçaklarına çevirdi.
Türkiye'nin sözde müttefiki ABD, Rusya'dan alınacak olan S-400'leri mazeret göstermiş, bu sürecin aşılmasının ardından beşinci nesil F-35 savaş uçağı teslimatlarına onay vermişti. Bu kez de FETÖ'cü Rahip Brunson'u bahane göstererek Türkiye'ye yaptırım uygulayan Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını imzaladı. Büyük tepki çeken kararın ardından işgalci İsrail hükümeti harekete geçti.
Yaptırımı fırsat bilen İsrail, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının parça tedarikçilerinden olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi Türk markalarının rolünü çalmak için düğmeye bastı.
İsrail, F-35'in parça tedariklerini sağlayan Türk firmalarının yerine İsrail Havacılık Endüstri (IAI) ve iki firmanın üretime hazır olduğunu duyurdu. (Haber7)
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