İşgalci İsrail rotasını Türkiye'nin alacağı F-35'lere çevirdi

Türkiye'nin sözde müttefiki ABD, Rusya'dan alınacak olan S-400'leri mazeret göstermiş, bu sürecin aşılmasının ardından beşinci nesil F-35 savaş uçağı teslimatlarına onay vermişti. Bu kez de FETÖ'cü Rahip Brunson'u bahane göstererek Türkiye'ye yaptırım uygulayan Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını imzaladı. Büyük tepki çeken kararın ardından işgalci İsrail hükümeti harekete geçti.

Yaptırımı fırsat bilen İsrail, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının parça tedarikçilerinden olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi Türk markalarının rolünü çalmak için düğmeye bastı.

İsrail, F-35'in parça tedariklerini sağlayan Türk firmalarının yerine İsrail Havacılık Endüstri (IAI) ve iki firmanın üretime hazır olduğunu duyurdu. (Haber7)