İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararından derin endişe duyulduğunu bildirdi ve referandumun iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu'nun da katıldığı New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından ortak bir açıklama yapıldı.

IKBY'nin 25 Eylül'de referandum yapma kararından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "IKBY'ye Irak anayasasına aykırı olduğu ve mevcut terörle mücadele çabalarını olumsuz etkilediği için referandumu iptal etmesi çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak anayasasına bağlı kalınması ve saygı gösterilmesi, Irak'ın birlik, güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması için mümkün olan tüm çabaların sarfedilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İİT'nin Irak'ta barış ve istikrar sağlanması için ulusal uzlaşı konferansı düzenlenmesi konusunda tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.