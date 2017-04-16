"İslam'a hakaret" linçine kınama

Bir üniversite öğrencisinin 13 Nisan’da "İslam’a hakaret" ettiği iddiasıyla linç edilerek öldürülmesini kınayan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yaptığı yazılı açıklamada, “Genç öğrenci Mashal Han’ın Mardan kentindeki Vali Han Üniversitesinde bir çete tarafından öldürülmesinden dolayı şaşkınlık ve üzüntü duydum. Bu eylemin failleri bilmelidir ki, hukukun tesisi ancak yetkili makamlar eliyle olur, vatandaşlarca değil” ifadesini kullandı.

Emniyet yetkililerinin suçun faillerini bulmak için harekete geçtiğini belirten Şerif, hiçbir babanın evladını eğitim için gönderdiği üniversiteden tabutta dönmesini istemeyeceğini ifade etti.

Polis cinayete ilişkin 12 kişiyi gözaltına alırken, 8 kişi de mahkemeye çıkarıldı.

Vali Han Üniversitesinde gazetecilik okuyan 23 yaşındaki Mashal Han, kendisini İslam'a hakaret etmekle suçlayan kampüsteki bir grup öğrenci tarafından yurt odasından zorla çıkartıldıktan sonra linç edilerek öldürülmüştü.

Emniyet kaynakları, Han’a "ciddi şekilde işkence uygulandığını, sopa, tuğla ve yumrukla dövüldüğünü ve yakın mesafeden ateş edildiğini" belirtmişti.

Bir diğer öğrenci ise saldırganların elinden polisin müdahalesiyle kurtarılmıştı.

“İslam'a hakaret”, çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu Pakistan’da ciddi bir suç. Mart ayında Başbakan Şerif, internette “İslam'a hakaret” içeren içeriklerin kaldırılacağını, böyle paylaşımlar yapanların “kanunlar çerçevesinde katı cezalar” alacağını ifade etmişti.

Ülkede 1990’dan bu yana en az 65 cinayet “İslam'a hakaret” gerekçesiyle işlendi.