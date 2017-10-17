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İspanya, Katalan bağımsızlık hareketinin iki önemli liderini gözaltına aldı

İspanya, Katalan bağımsızlık hareketinin iki önemli lideri Jordi Sanches and Jordi Cuixart'ı gözaltına aldı. İspanya hükumetinin yasa dışı saydığı, 1 Ekim bağımsızlık oylamasının önde giden liderlerinden olan iki liderin gözaltına alınmasıyla halk Katalonya'da gösteriler yaptı.

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Gözaltına alınan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) lideri Sanchez ve kültür derneği Omnium Culturel'in lideri Cuixard tutuklu yargılanacak. İki lider 20 Eylül'deki bağımsızlık yanlısı protestolarını kışkırtmakla suçlanıyor. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, iki liderin tutuklanmasını sosyal medya üzerinden eleştirdi. Puigdemont Twitter’dan yaptığı açıklamada, "İspanya, barışçıl protesto gösterisi düzenledikleri için iki sivil tolum kuruluşu liderini tutukladı” ve "Maalesef yine siyasi tutsaklarımız var”  ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un, Katalan lider Puigdemont'a bağımsızlık ilanı yapıp yapmayacağına ilişkin bir açıklama yapması için verdiği süre pazartesi günü doldu. Rajoy, ültimatomu perşembe sabahına kadar uzatarak Katalan liderden Katalonya'nın bağımsızlığına yönelik tutumuna açıklık getirmesini talep etti.
 
İki Katalan liderin tutuklanmasının ardından dün gece  Katalonya genelinde protesto gösterileri düzenlendi, bugün öğlen saatlerinde ise “siyasi tutsakların serbest bırakılması” çağrısıyla öğle saatlerinde iş yavaşlatma eylemleri yapılacak.

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