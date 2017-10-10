İspanya'da kritik dakikalara girildi. Katalan lider Carles Puigdemont'in bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor
İspanya'da kritik dakikalara girildi. Katalan lider Carles Puigdemont'in Türkiye saati ile 19.00'da bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor. İspanya polisinin Katalan lider Peigdemoun'u gözaltına alacağı açıklanmıştı.
İspanya'da kritik saatler başladı. Referandumdan geri adım atmayan Katalonya liderinin birazdan bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor.
İspanyol hükümeti, geçtiğimiz hafta Katalonya'nın özerliğini askıya alma tehdidinde bulunmuştu. Bu tehdide aldırış etmeyen Katalan lideri hakkında bugün de gözaltı kararı çıkmıştı.
İspanya'dan büyük baskı
Büyük şirketlerin merkezlerini bölgeden taşımasıyla, ayrılıkçı Katalan liderlerin üzerindeki ekonomik baskı da artıyor.
Katalonya, İspanya'nın en zengin bölgelerinden biri ve ülkenin ihracatının dörtte birini yapıyor.
Bağımsızlık ilanı sembolik olacak
Puigdemont'un partisinden bir milletvekili yaptığı açıklamada, Katalan liderin tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyeceğini ve bunun yerine"sembolik bir açıklama" yapacağını söylemişti.
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