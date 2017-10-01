İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya özerk yönetimi, yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu için oy kullanma işlemlerinin Türkiye saati ile 10:00'da başlattı.

Oy verme saatinin gelmesiyle Madrid polisi de harekete geçti. Katalonya bağımsızlık referandumuna müdahalede bulunan İspanyol polisleri seçim merkezlerindeki sandıkları topluyor.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA BÜYÜK İLGİ

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri ve Katalonya yerel hükümeti, halka sabah erken saatte oy kullanılacak okulların önüne gidip, uzun kuyruklar oluşturması çağrısında bulundu.

10 BİN KİŞLİK TAKVİYE GÜVENLİK GÜCÜ

İspanya İçişleri Bakanlığı ise 10 binden fazla ulusal güvenlik görevlisini önleyici güç olarak Barselona'ya gönderdi. Barselona limanına gelen üç büyük gemide konaklayan takviye güvenlik güçlerinin, 1 Ekim ve sonrasında gerçekleşebilecek olası şiddet olaylarına karşı hazır bekletildiği açıklandı.

"REFERANDUM TAMAMEN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ"

İspanya hükümeti, polis ve jandarmanın müdahale ettiği Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.

POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Barselona'ya Madrid yönetimi tarafından gönderilen İspanyo polisler, seçim işlemini durdurmak için elinden geleni yapıyor. Farklı bölgelerde müdahalelere başlayan polisler göstericileri durmaya zorluyor, oy kullandırmamak için sandıkları toplamaya çalışıyor ve seçim merkezlerinin önünde etten duvar örüyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Katalonya Özerk Bölgesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, polis müdahalesi sonucu şimdiye kadar 337 kişi yaralandı.

BAĞIMSIZLIK YANLILARI SEÇİM MERKEZLERİNDE SABAHLADI

Katalonya özerk yönetim hükümeti ise halka sürekli olarak referanduma katılma çağrısı yapıyor. Katalonya hükümeti, 2 bin 315 yerde oy kullanılacağını açıklarken, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin başlattığı girişimle, oy kullanılacak yerler arasında bazı okullar da gösterildi.

Yaklaşık 200 okula yerleşen bağımsızlık yanlıları, merkezi hükümet güçlerinin müdahalesi ihtimaline karşın okullarda sabahlayacaklarını bildirdi.

Katılımın çok yüksek oranda olması beklenen bağımsızlık referandumunda, evet çıkası duruunda 48 saat içerisinde bağımsızlığın ilan edilmesi bekleniyor.