İspanya'dan Katalonya'ya gözdağı

İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi durumunda İspanya'nın anayasal gücünü kullanacağını söyledi. Catala İspanya Anayasası'nın 155'inci maddesini gönderme yaparak, bağımsızlık ilanı olursa özerkliğin askıya alınabileceğini aktardı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, dün yapılan referandumun ardından konuşmuş, sonucun kendilerine "bağımsız bir devlet kurma hakkı" verdiğini açıklamıştı. Puigdemont, "Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkını kazandı. Halkımızın egemenliğini somutlaştıran referandum sonuçlarını kısa süre içinde Katalan parlamentosuna yollayacağız" demişti.

ADALET BAKANI'NDAN CEVAP

Bugün ise İspanya Adalet Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı, "Eğer, Katalan yönetimi 'bağımsızlık' hakkını iddia ediyorsa, İspanya, anayasal gücünü kullanacaktır" dedi.

İspanya anayasasının 155. maddesi, Madrid hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına izin veriyor.

YÜZDE 90 EVET ÇIKMIŞTI

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya hükümeti sandıktan yüzde 90 oranında "Evet" oyu çıktığını açıklamıştı.