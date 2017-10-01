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İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Millo: İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık

İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo, Katalonya özerk bölgesinde yasa dışı olduğu açıklanmasına rağmen gerçekleştirilmek istenen bağsımsızlık referandumuna müdahale ile ilgili olarak, 'İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık.' dedi.

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İspanyol polisi ve jandarmasının oy verme merkezlerine yaptığı müdahale devam ederken, Millo gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şekilde Katalonlara yönelik bir müdahale yapmadıklarını söyleyen Millo, "Zaten yasa dışı olan bir referandumu englelemek için seçim masaları, sandıklar ve oy puluslarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Barselona ve Gironi kentlerinde bağımzsılık yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi.

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