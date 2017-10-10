İspanyol polisi, Katalan lider Puigdemont'un gözaltına alınacağını duyurdu

İspanya bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. 1981'de yaşanan başarısız askeri darbe girişiminden bu yana ülkenin gördüğü en büyük siyasi kriz olan Katalonya'da bugün bağımsızlık ilan edilmesi bekleniyor.

Bloomberg'in Madrid hükümetine yakın iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İspanyol polisi bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti lideri Carles Puigdemont'u gözaltına almak için hazırlıklarını tamamladı. Katalan yerel polisinin Puigdemont'a kalkan olması durumuna hazırlık olarak bölgeye çok sayıda ulusal polis gücünün sevkedildiği belirtildi.

BAĞIMSIZLIK İLANININ SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ve Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen bağımsızlık referandumunun ardından Katalan hükümetinin lideri Carles Puigdemont, bugün yapılacak oturumda bağımsızlık ilan edileceğinin sinyallerini verdi.

Hükümet liderleri, yapılacak oturum öncesinde parlamento binasına ulaştılar.

Aslında Katalan parlamentosunun Pazartesi günü toplanarak bağımsızlık ilan etmesi bekleniyordu ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, Pazartesi günü yapılması planlanan oturumu iptal edince, oturum Salı gününe ertelendi. Katalan hükümetinin sözcüsü, Puigdemont'un konuşmasıyla ilgili olarak gelen sorulara yanıt vermedi.

Puigdemont'un parlamentoda tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyeceği ve sembolik bir konuşma yapacağı yönünde görüşler de bulunuyor.