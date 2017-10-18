İsrail, 3 Filistin haber ajansını kapattı

İsrail ordusu, El-Halil, Ramallah, Nablus ve Bethelem'de Transmedia, Palmedia ve Ramsat haber ajanslarının merkezlerine baskın yaparak ofisleri yağmaladı. Yayın araçlarına el koyan İsrail ordusu, Ramsat, Transmedia ve Palmedia haber ajanslarının ofislerini 6 ay süreyle kapattı.
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