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İsrail, 3 Filistin haber ajansını kapattı

İsrail işgal güçleri, sabahın erken saatlerinde Transmedia, Palmedia ve Ramsat haber ajanslarını, Batı Şeria'daki Ramallah, Nablus, El-Halil ve Bethlehem şehirlerindeki saldırıları teşvik ettiği gerekçesiyle kapattı.

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İsrail ordusu, El-Halil, Ramallah, Nablus ve Bethelem'de Transmedia, Palmedia ve Ramsat haber ajanslarının merkezlerine baskın yaparak ofisleri yağmaladı. Yayın araçlarına el koyan İsrail ordusu, Ramsat, Transmedia ve Palmedia haber ajanslarının ofislerini 6 ay süreyle kapattı.

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