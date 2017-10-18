İsrail, 3 Filistin haber ajansını kapattı İsrail işgal güçleri, sabahın erken saatlerinde Transmedia, Palmedia ve Ramsat haber ajanslarını, Batı Şeria'daki Ramallah, Nablus, El-Halil ve Bethlehem şehirlerindeki saldırıları teşvik ettiği gerekçesiyle kapattı.