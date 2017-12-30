İsrail askerleri engelli gence ses bombası attı
Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil şehrinde bir grup İsrail askeri, engelli bir gence ses bombası attı.
- İHA
Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil şehrinde dün çekilen görüntülerde, İsrail askerleri, engelli olan genci korkutmak ve bölgeyi terk etmeye zorlamak için ses bombası attı. Filistinli aktivistlerin yayınladıkları videoda, İsrail askerlerinin engelli bir gence ses bombası atarak korkutması ve bölgeyi terk etmeye zorlaması gözler önüne serildi.
Öte yandan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı protesto edilmeye devam ediyor.
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