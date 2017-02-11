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İsrail askerlerinin korumasında işgal

Kudüs'te Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında bir Filistinliye ait evi ele geçirdi.

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Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin bir Filistinliye ait evi İsrail askerlerinin koruması altında ele geçirdiği bildirildi.

Vadi Helva Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, askerlerin korumasında bir grup Yahudi yerleşimcinin, Mescid-i Aksa yakınlarındaki Selvan beldesinde bulunan Vadi Helva mahallesine baskın düzenleyip bir Filistinlinin evini ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, bir oda, mahzen ve avludan oluşan evin kapı kilitlerinin değiştirilmeye başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Silvan'ı Savunma Komitesi Sözcüsü Fahri Ebu Diyab tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs belediyesinin, El-Bustan mahallesindeki bazı ailelere evlerinin yıkılacağı yönünde tebligat gönderdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Abdullah el-Havrani Araştırma Merkezine göre, İsrail makamları 2016'da Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre de İsrail'e bağlı belediye, Doğu Kudüs'te yılbaşından bu yana "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle 14 evi yıktı.

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