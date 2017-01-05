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İsrail donanması Gazzeli balıkçılara saldırdı

İsrail donanmasına ait bir geminin saldırısı sonucu alabora olan tekneden bir balıkçı kayboldu.

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Gazze açıklarında İsrail donanmasına ait bir geminin saldırısı sonucu Filistinlilere ait bir balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail gemisinin balıkçı teknesini batırdığını, olayda Filistinli Muhammed el-Hissi'nin kaybolduğunu belirtti.

Ayyaş, balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Gazze Liman Yönetimi, uluslararası topluma İsrail'in balıkçılara yönelik saldırılarını engelleme çağrısında bulundu.

İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

 

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