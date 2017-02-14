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İsrail elçisine Columbia Üniversitesi'nde protesto

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Columbia Üniversitesi'nde katıldığı bir programda protesto edildi.

  • NEW YORK (AA)
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Eylem için Facebook üzerinden örgütlenen aralarında Yahudilerin de olduğu öğrenci grupları, İsrail'in etnik temizlik yaparak bir Yahudi devleti kurduğu ve toprağın gerçek sahibi Filistinlileri öldürdüğünü belirtip Danon'u protesto kararı aldı.

Öğrenci grupları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin benzer politikalar uyguladığı, iki ülkenin de sınırlara duvar çektiği ve "ırkçı" uygulamalara imza attığı kaydedilerek, geçen hafta Donald Trump'ı protesto ettikleri gibi bu hafta da Danny Danon'u protesto edeceklerini duyurdular.

Protestocular, Danon'a hem konuştuğu salonda hem de salon dışında tepki gösterdi.

Salondaki bazı dinleyiciler, konuşma sırasında pankartlar açıp slogan atarak Danon'a tepki gösterdi. Kimi protestocular ise eylem sırasında "İsrail terör devleti" ifadesini kullandı.

Protestolara Twitter hesabından tepki gösteren Danon, bu kişilerin nefret söylemleri kullandıklarını ve İsrail'in var olma hakkını tanımadıklarını savunarak, "İnsanlar İsrail hakkında yalanları yayarken biz sessiz kalmayacağız." mesajını paylaştı.

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