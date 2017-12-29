İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail'in güneyinde saldırı sirenleri çaldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti.

Haaretz, üçüncü roketin bir binayı vurduğunu son dakika olarak aktardı.

Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.

Daha sonra İsrail ordusu, Gazze’deki iki Hamas hedefinin tank ve bir hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.