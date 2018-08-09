İsrail'den fırça yiyen BBC, Gazze haberinin başlığını değiştirdi

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırısında Filistinli bir kadın ve 18 aylık bebeğinin öldürdü. Olayı haberleştiren BBC, haberi ilk olarak "İsrail hava saldırısında bir kadın ve bir çocuk öldürdü" diye servis etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, resmi Twitter hesabı üzerinden BBC'nin ilgili haberini alıntılayarak "Bu resmi bir uyarıdır" ifadesiyle haberin değiştirilmesini istedi.

Bunun üzerine attığı tweeti silen BBC, ilgili haberinin başlığından "İsrail öldürdü" ifadesini çıkararak, "İsrail'e roket düşmesinin ardından Gazze'de bir kadın ve bir çocuk öldürüldü" ifadelerini kullandı.