İsrail ordusu Gazze'de saldırdı

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei'nin Gazze'den İsrail'e roket atıldığını iddia ettiği açıklamasının ardından İsrail uçakları Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevzi ile Gazze'nin merkezinde bir bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktalara roket ve top ateşiyle saldırılarında sadece hasar oluştuğu duyuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra da söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İsrail yönetiminden olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Odraei tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketin Şiar Negev yakınlarında boş bir alana düştüğü kaydedilmişti.