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İsrail Ordusu: Mısır’dan füze atıldı

İsrail Ordusu, Mısır tarafından İsrail’in Eskhol yerleşim bölgesine roket fırlatıldığını bildirdi.

  • İHA
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Mısır’ın Sinai Yarımadasından İsrail’e doğru füze ateşlendiğini duyurdu. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada, can kaybına ilişkin bilgi verilmezken, bölgede olası yeni bir saldırıya karşın füze alarm sirenlerinin aktif edildiği bildirildi. Bölgede yaşayan halk, patlama sesi duyduklarını dile getirdi. İsrail Savuna Kuvvetleri, bölgenin tarandığını açıkladı.

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