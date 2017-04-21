İsrail Suriye'ye füze saldırısı başlattı
İsrail ordusu Golan Tepeleri'nde bulunan Suriye mevzilerine füze saldırısı başlattı.
- Alaattin AYHAN / star.com.tr
İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nde bulunan Kuneytire şehrindeki Suriye ordusuna füze saldırısı başlattı.
İsrail haber kanalı Ahram'ın ordu kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu misilleme olarak Suriye ordusuna ait mevzileri hedef aldığını bildirdi.
İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Golan Tepelerini işgal etmiş ve 1981'de kendi toprağı olduğunu duyurmuştu. Uluslararası toplum İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal etmesini hiçbir zaman tanımadı.
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