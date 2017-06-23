ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrailli Bakan, Kral Selman'a İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkesine davet etmesi çağrısında bulundu

İsrail’in İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kral Selman’a İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ülkesine davet etmesi çağrısında bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yisrael Katz, Suudi Arabistan’ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması gerektiğini dile getirdi.
 
"VELİAHTINIZI DA GÖNDEREBİLİRSİNİZ"
 
"Sayın Kral Selman’a İsrail Başbakanı Netahyahu’yu ülkesine resmi ziyaret için davet etmesi çağrısında bulunuyorum“ diyen Katz, “Donald Trump sizin ülkenizi ziyaret ettiğinde, ne kadar misafirperver olduğunuzu gördük. Kendi veliahtınızı da Tel Aviv’e gönderebilirsiniz." dedi.
 
SAVUNMA BAKANI DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
 
İsrail Savunma Bakanı Lieberman da geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ile tam dilopmatik ilişkilerin başlaması çağrısında bulunmuştu. Lieberman, "Filistin ile barış görüşmeleri başlamadan önce ılımlı Sünni Müslüman ülkelerle bir barışın sağlanması şart." demişti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA