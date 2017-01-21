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İsrail, Gazze Şeridi’ne yeniden inşaat malzemesi girişini onayladı

İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırı sonucunda zarar gören bin 500 Filistinli için Birleşmiş Milletlerin yeniden imar mekanizmasına uygun inşaat malzemelerin girişini onayladığını belirtildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi’ne yeniden inşaat malzemelerin sokulmasını onayladığı bildirildi.

Gazze’deki Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yetkililerinin, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırı sonucunda zarar gören bin 500 Filistinli için Birleşmiş Milletlerin yeniden imar mekanizmasına uygun inşaat malzemelerin girişini onayladığını belirtti.

İsrail, en son 6 ay önce inşaat malzemelerin girişine izin vermişti.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış ve 160 bin ev hasar görmüştü.

 

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