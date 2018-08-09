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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu

İsrail, topraklarına 36 roket atıldığı gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini savaş uçaklarıyla vurdu. Saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket fırlatıldığı" ileri sürülerek, Gazze'deki bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.
 
Açıklamada, atılan roketlerin sadece 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edildi.
 
İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığını yazdı. Bölgede ara ara roket sirenlerinin çalmaya devam ettiği kaydedildi.
 
Filistin tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
 
Bir Filistinli şehit oldu
 
İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.
 
Liberman ordu komutanlarıyla bir araya geldi
 
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise Gazze sınırında artan gerginliğin ardından konuyu değerlendirmek üzere ordu komutanlarıyla bir araya geldi.
 
Öte yandan görgü şahitlerinin verdiği bilgiye göre, İsrail uçakları 3'ü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bölgelere olmak üzere Gazze'nin farklı bölgelerine en az 4 hava saldırısı düzenledi.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
 
İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'den sınırda çalışan bir iş makinesine ateş açıldığını ileri sürerek, Gazze'nin doğusunda Kassam Tugayları'na ait bir hedefe tankla saldırı düzenlemişti.
4 Filistinli yaralandı
 
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaralandı.
 
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazze'nin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi'ne, 1 kişinin de Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

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