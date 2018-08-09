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İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

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Savaş uçağı, Gazze'nin batısında bir binaya en az 10 füze attı.

Katil İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 150’den fazla noktayı vurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 180 roket atıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 30’unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.

İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

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