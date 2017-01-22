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İsrail’den Doğu Kudüs’ten en az 560 konuta onay

İsrail, Doğu Kudüs’te 560’tan fazla yeni konut inşasını onayladı.

  • İHA
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İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimlerine olumlu bakmayan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra önemli bir karar aldı. İsrail, Doğu Kudüs’te 560’tan fazla yeni konut inşasını onayladı. Kararın Barack Obama’nın görevi Donald Trump’a devretmesinden iki gün sonra verilmesi dikkat çekti. Kudüs Planlama ve İnşa Komitesi Başkanı Meir Turgeman, konuyla ilgili açıklamasında kararın Obama’nın görevden ayrılana kadar ertelendiğini dile getirdi.
 

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