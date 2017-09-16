İsrail'in BM misyonuna tehdit mektubu gönderildi

İsrail'in New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya gönderilen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tehdit ifadeleri bulunan şüpheli posta New York polisini alarma geçirdi.

Manhattan'da 42'nci sokak, 2'nci caddedeki İsrail'in BM misyonu ve Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya Netanyahu'ya hitaben tehdit içerikli bir mektup gönderildiği ve içinde beyaz toz olduğu belirtildi.

Olayın ardından İsrail Misyonu önüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri binaya giriş ve çıkışları durdururken, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay, dünya liderlerinin yapacakları BM'nin 72. Genel Kurul toplantılarının hemen öncesinde ve toplantıların yapılacağı BM Genel Merkezi'nin bir sokak ötesinde gerçekleşti.