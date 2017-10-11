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İsrailli üst düzey heyet Mısır'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

Mısır gözetiminde Hamas ve Fetih arasında devam görüşmelerin arasında İsrailli üst düzey bir heyet beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Mısır güvenlik kaynaklarına göre İsrailli üst düzey bir heyet Kahire'ye habersiz ziyaret gerçekleştirdi.
 
Ziyaretin Hamas ve Fetih görüşmelerinin başladığı saatlerde gerçekleşmesi dikkat çekerken, İsrailli heyetin Mısır'a ticaret ve güvenlik odaklı toplantılar gerçekleştirmek üzere geldiği iddia edildi.
 

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