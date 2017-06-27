İsveç, silah satışında rekor kırdı

İsveç'in silah satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 45'lik artış göstererek, 56 ülkeye silah satıldı. İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberine göre, 2016 yılında 1 milyar 100 bin euroluk satış yapıldığı ancak diktatörlükle yönetilen ülkelere silah satışı yapılmadığı bildirildi. "Arap Baharı" olarak adlandırılan ayaklanmalar sırasında Mısır, Tunus, Bahreyn'de asker ve polisin halka karşı İsveç silahlarını kullanması, tepki ve eleştirilere sebep olmuştu.

Öte yandan, dünyada 'demokrasinin polisi' olarak tanınan İsveç en büyük silah ticareti yapan ülkeler arasında yer alıyor. Son 5 yıllık dönemde en çok savaş materyalleri satan 10 ülkenin; ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, İsveç, Kanada, Güney Kore ve İsrail olduğu bildirildi.