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İsviçre’de 20 kişilik uçak düştü

İsviçre’deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak kaza yaptı.

  • İHA
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Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
 
Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti.
 
İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.
 

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