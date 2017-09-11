İsviçre'de iki tren çarpıştı: 30 yaralı
İsviçre'nin Andermatt bölgesinde iki tren çarpıştı. Çarpışma sonrasında en az 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
- star.com.tr
Yerel basında çıkan haberlere göre, çarpışma İsviçre'nin Uri kantonundaki Andermatt bölgesinde bir tren istasyonunda gerçekleşti.
Yaklaşık 100 yolcu taşıyan yolcu treni karşı taraftan gelen beş vagonlu lokomotifle çarpıştı. Çarpışmanın tren arızasından kaynaklandığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada polis yetkilileri, en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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