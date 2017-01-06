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İsviçre'de silah satışlarında büyük artış

İsviçre'de silah satışları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdi.

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İsviçre'de silah satışlarının geçen yıl, 2015 yılına göre yüzde 30 arttığı bildirildi.

İsviçre haber ajansı Swissinfo'nun haberine göre, İsviçre makamları, ülkede silah satışlarında meydana gelen artıştan endişe duyuyor.

İsviçre'de, 2016'da özel sektördeki silah satış oranı bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı ve 8,3 milyon nüfuslu ülkede hane sahiplerinin elinde bulundurduğu toplam silah sayısı 2 milyona ulaştı.

Kantonlar Adalet ve Polis Teşkilat Başkanı Hans-Jürg Käser yaptığı açıklamada, silah satışlarının iki yıl üst üste keskin şekilde arttığını belirterek, "Bu alarm verici bir gelişme. Eğer insanlar silah satın alarak korunabileceklerini düşünüyorlarsa, kendilerini kandırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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