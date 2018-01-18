Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yaralı yunus suni teneffüse rağmen kurtarılamadı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunus, uygulanan suni teneffüse rağmen hayata döndürülemedi

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Taşliman sahilinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunusu gören vatandaşlar, Çınarcık Belediyesi zabıta ve veterinerlik birimlerine haber verdi.
 
AA'nın haberine göre ihbar üzerine harekete geçen Çınarcık Belediyesi ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli, yunus balığını hayatta tutmak için seferber oldu.

Balığı kurtarmak, tekrar hayata döndürmek için denize giren görevliler, hareketsiz olduğu için kıyıya çıkardıkları yunusun birçok yerinden yaralandığını belirledi.  

 
 

 

Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içini su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez burada kurtarmak için çaba harcadı. Tekrar denize alınan yavru yunus, uygulanan suni teneffüse ve tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Soğuk havaya ve suya rağmen denizin içinde balığı kurtarmak için büyük mücadele veren görevliler, hayata döndüremedikleri yunusu incelenmek üzere Çınarcık Belediyesine götürdü.

Çınarcık Belediyesi veteriner hekimi Nesrin Fakirullahoğlu, yaptığı açıklamada, yavru yunusu yaşatmak için çok mücadele verdiklerini söyledi.

Fakirullahoğlu, vatandaşın ihbarı üzerine belirtilen sahile gittiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında balığın çeşitli yerlerinde yaraları vardı. Yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Ben de müdahalede bulundum ama yunusumuz çok çeşitli yerlerinden darbe almıştı. Kurtaramadığımız için üzgünüz." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Isparta´da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Isparta´da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Türk bayrağına sarılarak ağladı

Türk bayrağına sarılarak ağladı

Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA