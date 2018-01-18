Yaralı yunus suni teneffüse rağmen kurtarılamadı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunus, uygulanan suni teneffüse rağmen hayata döndürülemedi
Balığı kurtarmak, tekrar hayata döndürmek için denize giren görevliler, hareketsiz olduğu için kıyıya çıkardıkları yunusun birçok yerinden yaralandığını belirledi.
Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içini su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez burada kurtarmak için çaba harcadı. Tekrar denize alınan yavru yunus, uygulanan suni teneffüse ve tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Soğuk havaya ve suya rağmen denizin içinde balığı kurtarmak için büyük mücadele veren görevliler, hayata döndüremedikleri yunusu incelenmek üzere Çınarcık Belediyesine götürdü.
Çınarcık Belediyesi veteriner hekimi Nesrin Fakirullahoğlu, yaptığı açıklamada, yavru yunusu yaşatmak için çok mücadele verdiklerini söyledi.
Fakirullahoğlu, vatandaşın ihbarı üzerine belirtilen sahile gittiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında balığın çeşitli yerlerinde yaraları vardı. Yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Ben de müdahalede bulundum ama yunusumuz çok çeşitli yerlerinden darbe almıştı. Kurtaramadığımız için üzgünüz." dedi.
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