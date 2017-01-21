İtalya’daki çığ felaketinde 5 kişi kurtarıldı

Pescara kentinin batısında önceki gün yaşanan depremlerin etkisiyle oluşan çığın altında kalan Hotel Rigopiano’da enkaz altındakilere yönelik dünden beri aralıksız yürütülen kurtarma operasyonundan iyi haberler geldi.

5 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, yaptığı açıklamada, "Karmaşık bir gün ama olumlu şeyleri göz ardı edemeyiz. Hotel Rigopiano’da şu ana kadar 1’i kadın, 4’ü çocuk, 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. İçeride halen sağ olan ve çıkarılmayı bekleyen 5 kişi var." dedi.

Curcio, çığ felaketinde otelden şu ana kadar 2 kişinin cesedinin çıkarıldığını ifade ederken, çığdan ayrı olarak söz konusu bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, çığ düştüğü sırada otelden arabasına gittiği için bölgede ilk kurtarılanlar arasında yer alan ve “Eşim ve çocuklarımı kurtarın” yakarışıyla gündeme gelen Giampiero Parete’nin karısı ile oğlu ve kızı da kurtarılanlar arasında yer aldı.

Kurtarma ekipleri ve itfaiye erlerine, kurtardıkları kişiler dolayısıyla ülke genelinden tebrik mesajları yağdı.

Bu arada, otelde 11’i çalışan 24’ü konuk olmak üzere 35 kişinin bulunduğu kesinleşirken, son kurtarılanların ardından kayıp sayısının da 10 civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan, çığ düşen bölgede hava sıcaklıkların biraz artması sebebiyle tekrar çığ düşebileceği uyarısı yapıldı.