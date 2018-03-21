Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi
Suudi Arabistan ile ABD silahlı kuvvetleri tarafından 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Dostluk' isimli ortak askeri tatbikatın sona erdiği bildirildi.
- AA
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, iki ülkenin kara kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın Kuzey bölgesinde 11 Mart'ta başlayan "Dostluk 2018" askeri tatbikatı sona erdi.
Tatbikatın son gününde hazır bulunan Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fahd bin Abdullah el-Mutayr, ordunun savaş yeteneklerini uygulamalı olarak gördükleri tatbikatın verimli geçtiğini dile getirdi.
Mutayr ayrıca bu tür tatbikatların devamını önemsediklerini belirtti.
ABD ile Suudi Arabistan orduları, "Dostluk 3" adı verilen ortak askeri tatbikatı Nisan 2014'te yapmıştı.
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