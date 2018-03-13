Japonya Başbakanı Abe'den Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma yolunda somut adım çağrısı

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Abe, başkent Tokyo'da Güney Kore Milli İstihbarat Servisi Şefi Suh Hoon ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, nükleer silahsızlanmaya dayanan diyaloğu olumlu karşıladıklarını ifade etti.



Abe, "Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.



Suh, Abe ile Başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Abe'nin toplantıda Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğine saygısını dile getirdiğini söyledi.



Suh, Abe'nin ayrıca Kuzey-Güney Kore ve ABD-Kuzey Kore arasında yapılacak görüşmelerin başarısı için iş birliğine hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti.



Japonya Başbakanı Abe'nin gelecek ay ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.