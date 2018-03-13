Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya Başbakanı Abe'den Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma yolunda somut adım çağrısı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atması çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Abe, başkent Tokyo'da Güney Kore Milli İstihbarat Servisi Şefi Suh Hoon ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, nükleer silahsızlanmaya dayanan diyaloğu olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Abe, "Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma yolunda somut adımlar atmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Suh, Abe ile Başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Abe'nin toplantıda Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğine saygısını dile getirdiğini söyledi.

Suh, Abe'nin ayrıca Kuzey-Güney Kore ve ABD-Kuzey Kore arasında yapılacak görüşmelerin başarısı için iş birliğine hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Abe'nin gelecek ay ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA