Japonya ve Hindistan, Kuzey Kore'yi kınadı

Kyodo ajansına göre, Abe ile Modi'nin, Hindistan'ın Gandhinagar kentinde yaptıkları görüşmenin ardından yayımlanan açıklamada, nükleer ve balistik füzeler deneyen Kuzey Kore kınandı ve Pyongyang yönetimi üzerindeki baskının artırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'den nükleer ve balistik füze geliştirme faaliyetlerine son vermesi, provokatif eylemlerden kaçınması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım kararlarına ve diğer uluslararası anlaşmalara saygı göstermesi talep edildi.

Liderlerin, karşılıklı savunma ve deniz güvenliğinde iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Japon Denizcilik Savunma Güçlerinin hem karada hem suda çalışan US-2 uçağının Hindistan'a ihracatı konusunda görüşmelerin süreceği belirtildi.

Abe, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Japonya ve Hindistan arasındaki güçlü bağların bölge istikrarı için önemli olduğunu söyledi.

Asya-Pasifik bölgesi ve tüm dünyada barış ve refahın sağlanmasına önayak olmak için Modi ile çalışacağını belirten Abe, Modi ile Kuzey Kore'nin politikalarını değiştirmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Abe ve Modi, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine atıfta bulunarak "denizde sefer yapma özgürlüğü, üst geçiş (sivil uçakların bir ülke üzerinden geçmesi) ve uluslararası hukuka dayalı engelsiz ticaret" gibi konuların önemini vurguladı.

Hızlı tren projesi

Modi ve Abe, Ahmedabad kentinde Hindistan'ın ilk hızlı treni için çalışmaların başladığını açıkladı. İki lider, Mumbai-Ahmedabad arasında 508 kilometrelik hattın temelini attı.

Abe, güçlü Hindistan'ın Japonya'nın çıkarına, güçlü Japonya'nın da Hindistan'ın çıkarına olduğuna işaret ederek iki ülke arasındaki ortaklığın özel, stratejik ve küresel olduğunun altını çizdi.

Modi de hızlı tren projesinin Japonya'dan alınan 17 milyar dolar borçla başlatıldığına atıfta bulunarak bunun Japonya'dan "büyük bir hediye" olduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi, "Hızlı tren rüyamızı gerçeğe dönüştürmek için bir adım attığımız için Hindistan halkını tebrik ediyorum." dedi.