Japonya'da ABD helikopteri düştü
ABD ordusuna bağlı CH-53 tipi helikopterin Japonya'nın Okinawa Bölgesinde düştüğü bildirildi.
Japonya'nın Kyodo haber ajansının geçtiği habere, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopter Okinawa'da düştü.
Güney Kore daha önce yaptığı açıklamada, ABD Ordusu'nun B-1B bombardıman uçakları ile Kore Yarımadası'ndan havadan yere füze tatbikatı yaptığını açıklamıştı. ABD ve Japonya, Okinawa yakınlarındaki sularda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyordu.
Ayrıntılar birazdan...
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