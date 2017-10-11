Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'da ABD helikopteri düştü

ABD ordusuna bağlı CH-53 tipi helikopterin Japonya'nın Okinawa Bölgesinde düştüğü bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya'nın Kyodo haber ajansının geçtiği habere, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopter Okinawa'da düştü.
 
Güney Kore daha önce yaptığı açıklamada, ABD Ordusu'nun B-1B bombardıman uçakları ile Kore Yarımadası'ndan havadan yere füze tatbikatı yaptığını açıklamıştı. ABD ve Japonya, Okinawa yakınlarındaki sularda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyordu.

 

Ayrıntılar birazdan...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in doktorundan ilk açıklama

Saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in doktorundan ilk açıklama

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA