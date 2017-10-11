Japonya'da ABD helikopteri düştü

Japonya'nın Kyodo haber ajansının geçtiği habere, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait helikopter Okinawa'da düştü.

Güney Kore daha önce yaptığı açıklamada, ABD Ordusu'nun B-1B bombardıman uçakları ile Kore Yarımadası'ndan havadan yere füze tatbikatı yaptığını açıklamıştı. ABD ve Japonya, Okinawa yakınlarındaki sularda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyordu.

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