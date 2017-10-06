Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Johnson'ın Libya değerlendirmesi tepki çekti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson’ın Libya’nın Sirte kentinin 'yeni bir Dubai' olması için 'tek yapılması gerekenin cesetleri ortadan kaldırmak' olduğunu söylemesine tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Libya UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ve İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Peter Millett, başkent Trablus'ta katıldığı bir toplantı sırasında, Serrac, büyükelçiye Johnson'ın Libya ile ilgili sözlerinin 'kabul edilemez ve garip' olduğunu söyleyerek, sözlerine açıklama getirmesi talebinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Büyükelçi Millett'in bakanın 'yüzlerce Libyalıyı öldüren terör örgütü DEAŞ'ın cesetlerinin toplanmasını" kast ettiğini söylediği belirtildi.

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın ülkesi ile ilgili sarf ettiği sözlerinden dolayı İngiltere hükümetinin Libya'dan "özür" dilemesi istendi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Manchester şehrinde Muhafazakar Parti kongresi kapsamındaki yan toplantılardan birinde yaptığı konuşmada, Libya ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken kullandığı, “Bir İngiliz iş adamı grubu var… Sirte’yi yeni Dubai yapmak için parlak bir vizyona sahipler. Tek yapmaları gereken cesetleri ortadan kaldırmak.” açıklamasında bulunmuş, Johnson'a partisinden de sert tepkiler gelmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA