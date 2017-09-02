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Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi

Hac ibadeti için 2 milyonun üzerinde Müslümanın akın ettiği Mekke şehrindeki Kabe-i Muazzama, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

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Hac ibadeti için 2 milyonun üzerinde Müslümanın akın ettiği Mekke şehrindeki Kabe-i Muazzama, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

AA ekibi, milyonlarca hacının şeytan taşladığı zamanda havadan Kabe çevresini görüntüledi. Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram ve Kabe çevresindeki yoğunluğun, hacıların Mina’da konaklıyor olması ve Cemarat'ta şeytan taşlama görevini ifa etmesi nedeniyle kısmen azaldığı kaydedildi.

Genişletme çalışmalarının sona ermesi nedeniyle tavaf alanının rahatladığı, Mescid-i Haram'a ek olarak inşa edilen yapılardaki çalışmaların ise hac mevsimi nedeniyle durdurulduğu gözlemlendi.

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