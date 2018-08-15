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Kabil'de intihar saldırısı: 25 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi öldü.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü bildirildi.
 
İçişleri Sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki Mahdi Mevud eğitim merkezi içerisinde patlattığını söyledi.
 
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını kaydetti.
 
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
 
Saldırının etkisiyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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