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Kabil'de nevruz kutlamalarını hedef alan intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Saldırıyı üstlenen olmadı

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.

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