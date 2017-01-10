Kabil'de peş peşe iki saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe iki saldırı düzenlendi.
- AA
Yetkililer, iki saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'deki meclis binası yakınında patlattığını bildirdi.
İkinci saldırının, birinci saldırıda yaralananların yardımına gelenlerin arasında gerçekleştiği kaydedilirken saldırıda ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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