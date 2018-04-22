Kabil'de seçim merkezine yapılan saldırıda 57 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine, saldırıda 57 kişinin hayatını kaybettiğini 119 kişinin yaralandığını söyledi.

Mecruh, saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye çıkan caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Dört gün önce Taliban militanları ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.