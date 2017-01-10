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Kabil'de Taliban'dan iki ayrı saldırı: 30 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından peş peşe düzenlenen iki ayrı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından peş peşe düzenlenen iki ayrı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'deki İstiklal Hastanesi Başhekimi Saber Nasib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 70 kişinin de hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Yetkililer, saldırganlardan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, parlamento binası yakınında patlattığını bildirdi.

İkinci saldırının, birinci saldırıda yaralananların yardımına gelenleri hedef alan bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği kaydedildi.

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