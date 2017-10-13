Kaliforniya'daki yangında ölü sayısı 31'e yükseldi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında Pazar gününden bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- İHA
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pazar günü başlayan yangının, üzüm bağlarıyla ünlü Napa ve Sonoma ilçelerinde fabrikaları tahrip ettiği belirtiliyor. Eyalet yetkilileri, en az 3 bin 500 ev ve işyerinin yangında hasar gördüğünü, yüz binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve halen kayıp yüzlerce insana ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi. Kuzey California eyaletinin geneline yayılan ve kontrol altına alınamayan korkutucu orman yangınlarının devlet tarihinin en büyük ölümcül orman yangını olduğu belirtildi.
Sonoma County Şerifi Robert Giordano, en son iki kişinin daha öldüğünü doğruladı. Giordano, eyalet genelinde yangınlarda ölenlerin toplam sayısının 29'dan 31'e yükseldiğini açıkladı.
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