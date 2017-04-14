Kanada'dan Esed'e şok

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suriye'de Esed rejimine karşı uygulanan yaptırımlar çerçevesinde 27 üst düzey görevlinin mal varlıklarının dondurulmasına ve bu kişilere ticaret yasağı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Freeland, yazılı açıklamasında, Suriye halkını desteklemek ve ülkedeki iç savaşı sona erdirmek için uluslararası toplumla çalıştıklarını belirterek, daha önce Esed rejiminden 190 kişiyi kapsayan yaptırım listesine 27 kişinin daha eklendiği bildirdi.

Açıklamada, "Bu kişiler Esed rejiminde üst düzey görevliler. Yaptırım listesine dahil edilmeleri, kısa süre önceki kimyasal saldırı gibi kendi halkına karşı sınırsız şiddet uygulayan Esed rejimine yönelik uluslararası baskının bir parçası." ifadesi kullanıldı.

-"İdlib'deki saldırı savaş suçudur"

Kanada'nın Suriye halkını desteklemeye odaklandığını belirten Freeland, "Kanada bugüne kadar bölgede insani yardım, güvenlik, istikrar ve kalkınma çabalarına 1,6 milyar dolarlık taahhütte bulundu. Bunun yanı sıra 40 binden fazla Suriyeliye kucak açtı. Bugün önemli yetkililere uygulanmasına karar verilen yeni yaptırımlar, masum çocuklara, kadınlara ve erkeklere karşı şiddeti durdurmak için Esed rejimine baskı çabalarımızın bir parçası. Geçen hafta İdlib'in güneyinde düzenlenen kimyasal saldırı bir savaş suçudur ve kabul edilemez. Suriye'deki savaşı sona erdirmek için müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.