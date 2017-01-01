Kanada'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.