Kanada'nın Quebec eyaletinde peçe yasağı

Quebec Eyalet Parlamentosunda bugün yapılan oylamada, çoğunluğa sahip Liberaller, tasarı lehine oy kullanırken, diğer tüm partiler karşı oy verdi.

Oylamada, eyalette kamuya ait alanlarda Müslüman kadınların kamu hizmetlerini kullanmak için yüzlerini ortaya çıkarmaları hükmü getirildi. Yasa 51'e karşı, 66 oyla kabul edildi.

Yasa ile doktorlar, öğretmenler ve gündelik bakım görevlileri ile kamu görevlileri ve resmi dairelerden hizmet alanların, peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirildi. Son anda yapılan bir değişiklikle toplu taşıma ile belediye hizmetleri de yasak kapsamına alındı.

Quebec Eyaleti Adalet Bakanı Stephanie Vallee, yaptığı açıklamada, yasanın iletişim, kimlik ve güvenlik gerekçesiyle çıkartıldığını savundu.

Vallee, "Bu uyum içinde birlikte yaşamakla ilgili bir tasarıdır, bu kurallar hakkında bir tasarıdır ve açıkça devletin tarafsızlığını gösterir." ifadesini kullandı.